Für Norddeutsche qualifiziert

KANUSPORT: Slalomregatta in Luhdorf

Die Kanuten Jan-Miquel Prüsmann und Phuc Le Hämmerling vom MTV Luhdorf-Roydorf haben sich bei den norddeutschen Meisterschaften in Hildesheim für die Deutsche Meisterschaft DM qualifiziert.Jetzt gilt es für die beiden MTV-Kanuten, sich auf heimischen Gewässern in Luhdorf durchzusetzen. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juni, findet am E-Werk die jährliche Slalomregatta des MTV Luhdorf-Roydorf statt. Teilnehmende Sportler aus Niedersachsen und Berlin sowie Besucher erwarten spannende Rennen sowie Köstlichkeiten vom Grill und selbst gebackene Kuchen und Torten.Samstag starten die Rennen ab 12:30 Uhr, am Sonntag bereits ab 9:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.