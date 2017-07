Für Tischtennis- Rangliste melden

(cc). Nach den Sommerferien starten die Tischtennis-Cracks (Damen und Herren) in die Punktspielrunde der neuen Saison 2017/18. Bereits am 6. August findet in Dahlenburg das Bezirks-Ranglistenqualifikationsturnier für Damen und Herren statt. „Spielberechtigt sind alle Damen und Herren des Tischtennis-Kreisverbandes Harburg Land, die Platz eins und zwei in der Kreisendrangliste belegt haben, sowie alle Härteplatzanwärter“, sagt Kreispressewart Ralf Koenecke, der bis zum Sonntag, 23. Juli, 18 Uhr, Meldungen für das Turnier entgegen nimmt. Seine E-Mail-Adresse lautet: ralf.koenecke@web.de