Fußball: 08-Junioren siegen beim Beach-Soccer-Cup in Cuxhaven

Das war die Krönung einer erfolgreichen Saison, die als Staffelsieger in der Hamburger U15-Bezirksliga endete: Die 3. C-Junioren-Fußballer des TSV Buchholz 08 (Jahrgang 2002) haben den Beach-Soccer-Cup im „heißen Sand“ am Strand in Cuxhaven gewonnen.Im Mix-Turnier, in dem Jungen- und Mädchenteams antraten, blieb 08 ohne Punktverlust und Gegentor. Im Finale gab es einen 2:0-Sieg gegen den TSV Dannenberg. Die zweite Mannschaft des TSV Buchholz 08 erreichte im U15-Turnier den achten Rang, das U14-Team sicherte sich Platz vier.