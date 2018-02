Fußball: BFC lädt zu Hallenturnieren der C-Junioren

os. Buchholz. Fest in der Hand der Fußballer sind am Samstag, 24. Februar, die Sporthallen des Schulzentrums am Kattenberge (Sprötzer Weg 33). Der Buchholzer FC (BFC) lädt zum „NDTV-Cup“ für C-Juniorenmannschaften des Jahrgangs 2004 ein. Ab 9.30 Uhr treten in zwei Sechsergruppen Teams auf Kreisniveau an. Der Gastgeber stellt zwei Mannschaften, die Gäste kommen u.a. aus Lüneburg und Stade. Ab 14.30 Uhr spielen dann zwölf Teams aus den Bezirks- und Landesligen um die Siegerpokale. Auch hier ist der BFC doppelt vertreten. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist gesorgt, der Eintritt ist frei.