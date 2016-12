Fußball-Hallenturnier beim TV Meckelfeld

(cc). In 31. Auflage veranstaltet der TV Meckelfeld am 6. und 7. Januar 2017 das traditionelle Fußball-Hallenturnier (Herren) in der Sporthalle am Appenstedter Weg. Am Freitag, 7. Januar, ab 18 Uhr, steht die Qualifikationsrunde auf dem Plan, an der acht Mannschaften teilnehmen werden. Am Samstag, 7. Januar, beginnt das Hauptturnier bereits um 12 Uhr mit insgesamt zehn Teams. "Es wird in diesem Jahr auch wieder die beliebten Einlagespiele der Nachwuchsfußballer geben“, verspricht TVM-Obmann Karlheinz Rüdiger: "Hallensprecher bei dieser Veranstaltung wird wieder Radiomoderator Jan Stahl, sein, der im letzten Jahr krankheitsbedingt passen musste." Die Halbfinalspiele werden voraussichtlich um 17 Uhr beginnen, das Finale um 18 Uhr.