Fußball-Junioren des SV Holm-Seppensen siegen in Bremen

Nicht zu schlagen waren die U12-Fußballer des SV Holm-Seppensen jüngst beim 6. Sandercup in Bremen. In der Alterklasse D2 gewannen die Buchholzer alle fünf Spiele. Nach vier Siegen aus den ersten vier Spielen kam es zum Endspiel gegen den Gruppenzweiten, das der SV mit 3:0 für sich entschied. Wie in der vergangenen Saison startet der SV Holm-Seppensen auch in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga. Fußballbegeisterte Kinder des Jahrgangs 2005 sind jederzeit gerne willkommen, um das Team weiter zu verstärken. Infos unter www.sv-holm-seppensen.de