Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Landesliga erwartet der Tabellenachte TV Meckelfeld (17 Punkte), am Sonntag, 12. November, den Tabellen-14. FC Eintracht Cuxhaven (10 Punkte). Weiter spielen am Sonntag:

Bezirksliga: TSV Auetal - TuS Celle FC, MTV Borstel-Sangenstedt - MTV Soltau, SV Bendestorf - SV Essel, VfL Maschen - TuS Eschede, Eintracht Elbmarsch - SC Wietzenbruch.

Kreisliga: TV Meckelfeld II - SG Estetal (12 Uhr), MTV Egestorf - TuS Fleestedt, TSV Heidenau - SG Salzhausen-Garlstorf, VfL Jesteburg - MTV Ramelsloh, und TV Welle - Buchholzer FC. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr.

Bereits am Freitag, 10. November, treffen in der Kreisliga der TuS Nenndorf und MTV Ashausen-Gehrden aufeinander. Anpfiff: 19.30 Uhr.

Landesliga Frauen: Im Derby der Liga treffen am Sonntag, 13 Uhr, Aufsteiger Buchholzer FC und die Eintracht Elbmarsch aufeinander. Bereits am Samstag, 11. November, 14.30 Uhr, empfängt der TSV Stelle (4. Platz) zum Heimspiel den Tabellenführer SG Anderlingen-Byhusen.