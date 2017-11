Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg erwartet der Tabellen-13. TSV Buchholz 08 am Sonntag, 19. November, den Tabellenneunten SV Curslack-Neuengamme. Weiter spielen am Sonntag - alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr:

Bezirksliga: TSV Winsen - VfL Maschen, TSV Elstorf - Eintracht Elbmarsch

Kreisliga: MTV Egestorf - TuS Fleestedt, MTV Ashausen-Gehrden - TV Welle, MTV Ramelsloh - TV Meckelfeld II, SG Estetal - MTV Borstel-Sangenstedt II, und SG Salzhausen-Garlstorf - FC Este.

Bereits am Freitag, 17. November, spielen in der Kreisliga: Buchholzer FC - VfL Jesteburg und TuS Fleestedt - TuS Nenndorf. Beide spiele beginnen um 20 Uhr.