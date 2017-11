Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg empfängt der TSV Buchholz 08 am Sonntag, 26. November, WTSV Concordia. Heimspiele in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg stehen auch für TSV Winsen (gegen SV Lindwedel-Hope), und TSV Auetal (gegen SV Essel) auf dem Programm. Weiter spielen am Sonntag – Spiele ohne Zeitangabe beginnen 14 Uhr.

Kreisliga: TSV Heidenau – SG Estetal, MTV Ramelsloh – MTV Borstel/S. II, MTV Ashausen/G. – VfL Jesteburg, SG Salzhausen/G. – FC Este.

Bereits am Samstag, 25. November, treffen im Kreisderby der Bezirksliga die SG Scharmbeck-Pattensen und Eintracht Elbmarsch aufeinander. Anpfiff: 16 Uhr in Scharmbeck.