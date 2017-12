Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Wenn beide Rasenplätze am Sonntag, 10. Dezember, bespielbar sind, stehen in der Fußball-Bezirksliga II zwei Spiele in unserem Kreisgebiet auf dem Plan: Die Eintracht Elbmarsch empfängt in Drennhausen den TV Jahn Schneverdingen, und beim VfL Maschen ist der TuS Eschede zu Gast. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr. Weiter spielen am Sonntag:

Kreisliga: MTV Ashausen-Gehrden - MTV Egestorf, TV Welle - SG Estetal, und MTV Borstel-Sangenstedt II - Buchholzer FC.

Landesliga Frauen: TuS Fleestedt - SV Teutonia Uelzen.