Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Endlich steht wieder ein Heimspiel für den TSV Buchholz 08 in der Fußball-Oberliga Hamburg auf dem Spielplan. Am Sonntag, 18. März, 14 Uhr, erwartet der Tabellen-13. die Dritte des HSV (16. Platz) an der Otto-Koch-Kampfbahn. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr:

Landesliga Nds.: TV Meckelfeld – SV Ahlerstedt-Ottendorf.

Bezirksliga: SV Bendestorf - Eintracht Elbmarsch, SG Scharmbeck-Pattensen - TV Jahn Schneverdingen, VfL Maschen - TSV Auetal, und TSV Winsen - TuS Celle FC.

Kreisliga: TV Meckelfeld II – MTV Egestorf (13 Uhr), TV Welle – TSV Heidenau, VfL Jesteburg – MTV Borstel/S. II, MTV Ramelsloh – SG Estetal, und MTV Ashausen/G. – SG Salzhausen/G.

1. Kreisklasse: SV Bendestorf II - Eintracht Elbmarsch II (13 Uhr), SG Scharmbeck/P. II - TVV Neu Wulmstorf (13 Uhr), TSV Stelle - SV Dohren (14 Uhr), SG Elbdeich - TSV Holvede/H, und MTV Hanstedt - TSV Elstorf II.