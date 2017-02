Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Die Winterpause scheint auf den Fußballplätzen in unserem Landkreis vorbei zu sein. Bereits um 14 Uhr startet am Sonntag, 19. Februar, der Tabellenvierte TSV Buchholz 08 mit einem Heimspiel in die Rückrunde der Fußball-Oberliga Hamburg. Zu Gast ist an der Otto-Koch-Kampfbahn der Tabellensechste HSV Barmbek-Uhlenhorst , der sich mit drei offensiven Spielern verstärken konnte.

Alle weiteren Spiele (ohne Zeitangabe) beginnen am Sonntag um 15 Uhr:

Bezirksliga Lüneburg: TSV Winsen - VfL Westercelle, TSV Auetal - VfL Maschen, MTV Borstel-Sangenstedt - MTV Ashausen-Gehrden.

Kreisliga: MTV Borstel-Sangenstedt II – Buchholzer FC (13 Uhr), SV Bendestorf – TSV Heidenau, VfL Jesteburg – TV Welle.

1. Kreisklasse: MTV Ramelsloh – Eintracht Elbmarsch II.