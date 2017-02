Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Am Sonntag, 26. Februar (15 Uhr in Drennhausen), empfängt der Tabellenfünfte Eintracht Elbmarsch in der Fußball-Bezirksliga den Tabellen-13. TuS Eschede. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr: Kreisliga: VfL Maschen II – Buchholzer FC, MTV Luhdorf-Roydorf – TuS Fleestedt, SG Estetal – MTV Egestorf, und SV Bendestorf – FC Rosengarten.