Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Landesliga empfängt der TV Meckelfeld (Rang 11) am Sonntag, 23. April, 15 Uhr, den Tabellenachten TSV Etelsen. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr:

Bezirksliga: TSV Auetal – TSV Elstorf, VfL Maschen – VfL Westercelle, SG Scharmbeck-Pattensen – SV Essel, MTV Borstel-Sangenstedt – Eintracht Elbmarsch (17 Uhr).

Kreisliga: VfL Maschen II – SV Bendestorf (12.45 Uhr), MTV Borstel/S. II – MTV Luhdorf-Roydorf, VfL Jesteburg – TuS Nenndorf, MTV Egestorf – FC Rosengarten, TSV Heidenau – FC Este.

1. Kreisklasse: VfL Jesteburg II – TSV Over-Bullenhausen (13 Uhr), TV Meckelfeld II – TVV Neu Wulmstorf II (13 Uhr), SG Scharmbeck/P. II –TSV Eintracht Hittfeld (13 Uhr), SV Wistedt – MTV Ramelsloh, TSV Holvede/H. – SG Salzhausen/G., SG Elbdeich – Eintracht Elbmarsch II.

2. Kreisklasse: TV Meckelfeld III - FC Rosengarten II (11 Uhr), SV Bendestorf II - TSV Winsen II (13 Uhr), TuS Fleestedt II - TSV Stelle (13 Uhr), und SC Vierhöfen - FC Este II (15 Uhr).