Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Zum Heimspiel in der Fußball-Oberliga Hamburg empfängt der TSV Buchholz 08 am Sonntag, 22. Oktober, 14 Uhr, den Aufsteiger SC VW Billstedt 04. In der Bezirksliga Lüneburg stehen am Sonntag zwei Kreisduelle auf dem Spielplan: Aufsteiger SV Bendestorf spielt beim TSV Elstorf, und die Eintracht Elbmarsch empfängt den TSV Auetal. Beide Spiele beginnen um 15 Uhr.

In der Fußball-Kreisliga spielen am Sonntag: MTV Egestorf - TSV Heidenau, FC Este - MTV Borstel-Sangenstedt II, MTV Ramelsloh - TuS Fleestedt, SG Estetal - TuS Nenndorf, SG Salzhausen-Garlstorf - VfL Jesteburg. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr.

Bereits am Freitag, 20. Oktober, 20 Uhr, spielen in der Kreisliga: Buchholzer FC - MTV Ashausen-Gehrden.