Fußball-Termine am Sonntag

(cc). Mit Spannung wird am Sonntag, 29. Oktober, 14 Uhr Am Anger, die Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem Tabellen-10 (13 Punkte) TV Meckelfeld und dem VfL Westercelle (Rang zwölf, 12 Punkte) erwartet. Weiter spielen am Sonntag:

Bezirksliga: TSV Auetal – TV Jahn Schneverdingen, MTV Borstel-Sangenstedt – TSV Elstorf, SV Bendestorf – TuS Celle FC, VfL Maschen – SV Essel, SG Scharmbeck-Pattensen – Germania Walsrode.

Kreisliga: TV Meckelfeld II – SG Salzhausen-Garlstorf (12 Uhr), MTV Ashausen-Gehrden – MTV Egestorf, TSV Heidenau – FC Este, und TV Welle – SG Estetal. Alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr.

Bereits am Samstag, 28. Oktober, treffen in der Fußball-Bezirksliga Spitzenreiter TSV Winsen und der Tabellenvierte Eintracht Elbmarsch aufeinander. Anpfiff: 14 Uhr Jahnplatz in Winsen.