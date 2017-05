Fußball-Termine am Sonntag mit Landkreis-Beteiligung

(cc). In der Fußball-Bezirksliga Lüneburg steht am Sonntag, 21. Mai, das Kreisduell zwischen dem MTV Ashausen-Gehrden und dem TSV Winsen auf dem Programm. Anpfiff: 15 Uhr in Ashausen. Weiter spielen am Sonntag – alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr:

Bezirksliga: TSV Auetal - MTV Soltau, SG Scharmbeck-Pattensen - SV Ciwan Walsrode.

Kreisliga: MTV Borstel-Sangenstedt II - MTV Egestorf (13 Uhr), TSV Heidenau - Buchholzer FC, TV Welle - FC Rosengarten, VfL Jesteburg - TVV Neu Wulmstorf, VfL Maschen II - FC Este 2012, SG Estetal - MTV Luhdorf-Roydorf.

1.Kreisklasse: SG Scharmbeck/P. II - TV Meckelfeld II (13 Uhr), VfL Jesteburg II - TVV Neu Wulmstorf II (13 Uhr), TSV Over/B. - TSV Holvede/H., SG Elbdeich - MTV Hanstedt, SV Wistedt - SG Salzhausen/G., SV Dohren - Eintracht Elbmarsch II, MTV Ramelsloh - TSV Eintracht Hittfeld.

In der Hamburger Bezirksliga empfängt die zweite Mannschaft des TSV Buchholz 08 zum Heimspiel die Erste von Inventude (15 Uhr). Bereits um 13 Uhr spiele die Dritte von Buchholz 08, die bereits den Meistertitel in der Hamburger Kreisklasse 1 perfekt gemacht hat, zuhause gegen Inventude II.

Frauen-Fußball:

Landesliga: Eintracht Elbmarsch – Teutonia Uelzen (11 Uhr).

Bezirksliga Lüneburg: Buchholzer FC – Eintracht Lüneburg II (16 Uhr am Holzweg).