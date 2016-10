Fußball-Termine am Wochenende

(cc). Am Sonntag, 9. Oktober, 14 Uhr, will Fußball-Oberligist TSV Buchholz schnell Revanche für das 0:1 im Oddset-Pokal nehmen. Zu Gast ist die Elf des SV Rugenbergen. Weiter spielen am Sonntag - alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr:

Bezirksliga: TSV Winsen - SV Ciwan Walsrode, Eintracht Elbmarsch - MTV Soltau, TSV Elstorf - SV Nienhagen.

Kreisliga: SV Bendestorf - VfL Maschen II, SG Estetal - TuS Fleestedt, TVV Neu Wulmstorf - Buchholzer FC, FC Este 2012 - TSV Heidenau, MTV Luhdorf-Roydorf - MTV Borstel-Sangenstedt II, FC Rosengarten - MTV Egestorf.

1.Kreisklasse: TVV Neu Wulmstorf II – TV Meckelfeld II (12.45 Uhr), Eintracht Elbmarsch II – SG Elbdeich (13 Uhr), TSV Over-Bullenhausen – VfL Jesteburg II, MTV Ramelsloh – SV Wistedt, SV Dohren – TSV Holvede-Halvesbostel, SG Salzhausen-Garlstorf – MTV Hanstedt.

Bereits am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, empfängt der TuS Nenndorf zum Heimspiel in der Fußball-Kreisliga den VfL Jesteburg. Um 20.30 Uhr ist Anpfiff der Partie am Freitag in der 1. Kreisklasse zwischen dem TSV Eintracht Hittfeld und der SG Scharmbeck-Pattensen II.