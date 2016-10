Fußball-Termine am Wochenende

(cc). Beim Fußball-Oberligisten TSV Buchholz 08, der am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Sieg beim Spitzenreiter Concordia überraschte (das WOCHENBLATT berichtete), ist am Sonntag, 23. Oktober (14 Uhr, Otto-Koch-Kampfbahn) der SV Curslack-Neuengamme zu Gast. Landesliga-Aufsteiger TV Meckelfeld empfängt am Sonntag um 15 Uhr die Elf des MTV Treubund Lüneburg. Weiter spielen am Sonntag (alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 15 Uhr).

Bezirksliga: Eintracht Elbmarsch - MTV Borstel-Sangenstedt (16 Uhr), TSV Elstorf - TSV Auetal.

Kreisliga: SV Bendestorf - TuS Fleestedt, MTV Egestorf - Buchholzer FC, FC Rosengarten - TSV Heidenau, TVV Neu Wulmstorf - MTV Borstel-Sangenstedt II, FC Este - TV Welle, MTV Luhdorf-Roydorf - VfL Jesteburg.

1. Kreisklasse: TVV Neu Wulmstorf II - SG Elbdeich (12.45 Uhr), TV Meckelfeld II - MTV Hanstedt (13 Uhr), Eintracht Elbmarsch II - VfL Jesteburg II (13 Uhr), TSV Over-Bullenhausen - SV Dohren, MTV Ramelsloh - TSV Holvede-Halvesbostel, SG Salzhausen-Garlstorf - SG Scharmbeck-Pattensen II.



Bereits am Freitag, 21. Oktober, 19.30 Uhr, empfängt der TSV Winsen zum Heimspiel in der Bezirksliga den MTV Soltau. Im Freitagspiel der Kreisliga treffen TuS Nenndorf und die SG Estetal aufeinander. Anpfiff: 20 Uhr in Nenndorf. Ebenso am Freitag empfängt der TSV Eintracht Hittfeld in der 1. Kreisklasse den SV Wistedt (20.30 Uhr).