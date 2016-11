Fußball-Termine am Wochenende

In der Fußball-Bezirksliga stehen am Sonntag, 13. November, 14 Uhr, gleich zwei Kreisduelle auf dem Programm: Die Scharmbeck-Pattensen empfängt den TSV Winsen, und TSV Elstorf ist beim MTV Ashausen-Gehrden zu Gast. Weiter spielen am Wochenende (alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr):Sonntag, 13: November:Bezirksliga: MTV Borstel-Sangenstedt - SV Ciwan Walsrode, und TSV Auetal - SV Nienhagen.

Die Fußballspiele auf Kreisebene (ab Kreisliga und tiefer!) wurden aufgrund der Wetterlage und der schlechten Platzverhältnisse abgesetzt!