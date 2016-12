Fußball-Termine am Wochenende

(cc). Zum Spitzenspiel in der Fußball-Bezirksliga empfängt der TSV Winsen (Rang fünf, 31 Punkte) am Sonntag, 11. Dezember, 14 Uhr, den Tabellenzweiten Germania Walsrode (36 Punkte). Zeitgleich spielt der TSV Auetal zuhause im Kreisduell gegen die SG Scharmbeck-Pattensen. Weiter spielen am Wochenende –alle Spiele ohne Zeitangabe beginnen um 14 Uhr:

Samstag, 10. Dezember

Bezirksliga: TSV Elstorf - TuS Celle FC.

Sonntag, 11. Dezember

Bezirksliga: Eintracht Elbmarsch - VfL Westercelle.

Kreisliga: TSV Heidenau – TuS Fleestedt , MTV Egestorf – VfL Maschen II.

1. Kreisklasse: SG Elbdeich- TSV Holvede-Halvesbostel, TSV Over-Bullenhausen - TSV Eintracht Hittfeld.