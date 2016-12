Fußball-Termine am Wochenende

(cc). Gleich drei Kreisduelle stehen am Wochenende (17./18. Dezember) in der Fußball-Bezirksliga auf dem Programm: Am Samstag, 17. Dezember, empfängt die SG Scharmbeck-Pattensen den TSV Winsen (14 Uhr), und der VfL Maschen spielt zuhause gegen SV Ciwan Walsrode (16 Uhr). Im dritten Derby treffen am Sonntag, 18. Dezember, der Ashausen-Gehrden und TSV Elstorf aufeinander.