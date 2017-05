Fußballtermine am Sonntag

(cc). Am letzten Spieltag der Saison in der 1. Fußball-Kreisklasse stehen am Sonntag, 28. Mai, folgende Spiele auf dem Programm: TVV Neu Wulmstorf II - SV Wistedt (12.45 Uhr), Eintracht Elbmarsch II - MTV Ramelsloh, TV Meckelfeld II - VfL Jesteburg II, SG Salzhausen-Garlstorf - SV Dohren und MTV Hanstedt - SG Scharmbeck-Pattensen II (alle 15 Uhr).