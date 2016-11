Fußballturnier der Jugend in Winsen

(cc). Am Wochenende 26. und 27. November veranstaltet der TSV Winsen in der WinArena an der Bürgerweide in Winsen ein Jugendfußballturnier mit insgesamt 32 Mannschaften aus vier Bundesländern. Am Samstag spielt ab 9.30 Uhr der Jahrgang 2005 (U12), um 15 Uhr folgt die Leistungsklasse. Die Spiele am Sonntag beginnen um 9 Uhr mit der U9 (Jahrgang 2008), und um 14 Uhr mit der U8 (Jahrgang 2009).