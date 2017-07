Fußballturnier um den Bondor-Cup

(cc). In 6. Auflage richtet der MTV Hanstedt auf der MTV-Anlage das Fußball-Vorbereitungsturnier um den Bondor-Cup aus. Das beliebte Turnier für Herrenmannschaften aus dem Kreisgebiet hat sich schon in den Vorjahren als optimale Gelegenheit zum Testen in der Vorbereitung erwiesen und bietet den Zuschauern attraktiven Fußball in der Sommerpause. Zunächst wird von Montag (10. Juli) bis Freitag (14. Juli) in zwei 4er Gruppen die Vorrunde ausgespielt, bevor am Samstag (15. Juli) die Platzierungsspiele stattfinden. Gastgeber MTV Hanstedt wird mit seinem neuen Trainer Tino Schulz teilnehmen. Das Organisationsteam um Fußballobmann Ralf Meyke freut sich auf faire Spiele und viele Zuschauer.