Fußballturnier um Samtgemeinde-Pokal

(cc). Vom 14. bis 22. Juli finden auf der Anlage des gastgebenden SV Wistedt die Spiele um den Fußball-Samtgemeinde-Pokal Tostedt statt. Das Eröffnungsspiel werden der SV Wistedt und TV Welle am Freitag, 14, Juli, 19 Uhr, bestreiten. Teilnehmen werden Teams des SV Wistedt, TV Welle, SV Dohren (alle Gruppe A), SV Wistedt II, TSV Heidenau und FSV Tostedt (alle Gruppe B). Die Vorrunde wird vom 14. bis 17. Juli gespielt. Am 19. und 20. Juli finden die Halbfinalspiele statt. Finaltag ist am Samstag, 22. Juli. So soll der Zeitplan am letzten Turniertag, 22. Juli, aussehen: 12 Uhr: Spiel um Platz fünf, 14 Uhr: Spiel um Platz drei, 16 Uhr: Endspiel und anschließende Siegerehrungen.