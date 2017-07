Fußballturnier um Samtgemeinde-Pokal

(cc). Am kommenden Samstag, 22. Juli, steht der Finaltag auf der Anlage des gastgebenden SV Wistedt an der Fahlhorst um den Fußball-Samtgemeinde-Pokal Tostedt auf dem Plan. Hier der Zeitplan für den Endspieltag: 12 Uhr: Spiel um Platz fünf, 14 Uhr: Spiel um Platz drei, 16 Uhr: Endspiel und anschließende Siegerehrungen.

In den Vorrunenspielen sorgte bereits der TV Welle für die ersten Überraschungen: Nach zwei Kantersiegen (8:0 gegen SV Wistedt und 7:0 gegen SV Dohren) liegt Welle souverän in der Gruppe A in Führung. In der Gruppe B trennten sich der TSV Heidenau und FSV Tostedt im Vorrundenspiel 2:2-Unentschieden. Nachdem Heidenau zwei Elfmeter verschossen hatte, ging Tostedt mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase der Partie erzielte aber Ralf Till noch den Treffer zum 2:2-Ausgleich für den TSV.