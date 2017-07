Geländeprüfung in Sahrendorf

(cc). Im Rahmen der internationalen Vielseitigkeit beim Reit- und Fahrverein Auetal starten die Buschreiter am Sonntag, 9. Juli in Sahrendorf, bereits um 9 Uhr mit der Teilprüfung Dressur in die CIC**-Prüfung. Um 9.30 Uhr beginnt parallel das Springen, und ab 14.30 Uhr die Geländeprüfungen. Beim Turnier, das bereits am vergangenen Freitag begonnen hat, sind Topreiter aus insgesamt acht Nationen am Start. Mit der Siegerehrung wird am Sonntag gegen 16.30 Uhr gerechnet. Der Eintritt ist frei.