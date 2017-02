Gelungener Ranglistenwettkampf

TURNEN: Buchholzer Talente auf dem Podest

Ganz im Zeichen der Nachwuchsturner (bis 12 Jahre) stand der Kreis-Ranglistenwettkampf in der Buchholzer Nordheidehalle. Auf dem Programm standen Kürübungen der Leistungsklasse (LK 3), und die neuen Pflichtübungen in den Altersklassen (AK).Acht Trophäen in Gold, fünf in Silber und vier in Bronze gingen an die Turntalente des gastgebenden TSV Buchholz 08. Die Siege in den Basiswettkämpfen der Jüngsten sicherten sich Kiriakos Gotsikas (AK 7) und Lennox-Essien Stölting (AK 8). In der Meisterschaftsklasse der AK 9 gewann Mats Lindholm. Seit Vereinskamerad Timon Raunecker siegte in der Pflichtübung der Meisterschaftsstufe AK 11/12. Der Ranglistensieg im Kürwettkampf der Jahrgänge 2003 und jünger ging an Linus Zuchold, und im Pflichtwettkampf der AK 11/12 dominierte Andreas Börninck das Geschehen. Bester der Wettkampfklasse der Jahrgänge 2007 und jünger war Jesse Solterbeck (alle Buchholz 08).