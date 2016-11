Gelungenes Jugendturnier in Luhmühlen

REITEN: Saisonabschluss im Ausbildungszentrum mit Prüfungen in Dressur und Springen

Bei perfekten Bedingungen wurde im Ausbildungszentrum von Luhmühlen das beliebte Jugendturnier um den Sparkassen-Cup in Dressur- und Springen der Klassen E und A um wertvolle Ehrenpreise und Schleifen veranstaltet. In den kombinierten Prüfungen wurden die Reiter besonders gewürdigt, die ihre Pferde und Ponys vielseitig ausbilden und in beiden Disziplinen gut vorgestellt hatten. Hier die Ergebnisse:Dressurprüfung Kl. E: 1. Lana Meyer-Williams (RV Am Bredenbeker Teich) auf Noblessa, 2. Anna Baden (RV Wägerhof) Capri's Candy-Like, 3. Lena Poppe (RFV Estetal) Guardian de la suerte.Dressurprüfung Klasse A*: 1. Janna Koch mit Flying Fire, 2. Alna Dibowski, mit Brennus, 3. Hanna Schulze mit Be Beau (alle PZRV Luhmühlen).Stilspringprüfung Klasse E: 1. Laura Bardowicks (RSV Overbeckhof-Luhmühlen), Loulany, 2. Tom Meier (PZRV Luhmühlen) Sandelano, 3. Lilly-Carlotta Kinner (RFV Clenze) Lisandro .Stilspringprüfung Klasse A*: 1. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) Carmina, 2. Antonia von Baath auf Sit, 3. Tom Meier (beide PZRV Luhmühlen) Sandelano.Stilspringprüfung Klasse. A**: 1. Helen Hoffmann (Trossinger RSG) Carmina, 2. Antonia von Baath (PZRV Luhmühlen ) Sit, 3. Luna Schwarze (PSG an der Heide) Carla.KombiniertePrüfung Klasse E: 1. Lana Meyer-Williams (RV Am Bredenbeker Teich) Noblessa, 2. Laura Bardowicks (RSV Overbeckhof-Luhmühlen) Loulany, 3. Tom Meier (PZRV Luhmühlen) Sandelano.Kombinierte Prüfung Klasse A*: 1. Janna Koch (PZRV Luhmühlen) Flying Fire, 2. Christin Repnak (RFV Elze-Bennemühlen) Fame for Flash, 3. Felicia von Baath (PZRV Luhmühlen) Fine Time.Reiterwettbewerb Schritt - Trab – Galopp: 1. Pia Sommerschmied (PSV Grevelau) Wolder van de Ooste, 2. Theresa Hommel (PZRV Luhmühlen) mit Weltkrone.