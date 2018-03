Gelungenes Tanzturnier um den Winsener Schlosspokal

TANZSPORT: 58 Paare waren am Start

In 17. Auflage fand das Tanzturnier der Sonderklase und Senioren IV des Tanz-Clubs (TC) Winsen in der Mehrzweckhalle um den Winsener Schlosspokal statt. Insgesamt waren 58 Tanzpaare am Start. „Leider litt die Veranstaltung unter vielen Absagen wegen Krankheit“, bedauerte Winsens Pressewartin Gisela Kühl. „Trotzdem kamen die vielen Zuschauer auf ihre Kosten und sahen von Anfang an Tanzen auf hohem Niveau.“Hier die Platzierungen der Winsener Paare: Senioren II C: 4. Platz: Michael und Birte Panten, Senioren II D, 1. Juri und Janet Enns, Senioren III A, 4. Dieter und Ellen Fuhrmann, Senioren III A, 7. Helmut Gerlach und Elisabeth Bereda, Senioren III S, 7. Thomas und Katrin Bressau.