Gemeinsames Jugendturnier

(cc). 25 Mädchen und Jungen waren beim Tennis-Doppelturnier in Hittfeld am Start, das erstmals gemeinsam vom Hittfelder TC und dem TC Ramelsloh veranstaltet wurde. Unter der Regie der beiden Trainer Frank Loel und Alexander Heidl wurden in den Doppeln über jeweils 20 Minuten die Besten in den Klassen sechs bis 10 Jahre und elf bis 16 Jahre ermittelt. „Eine tolle Sache, dass beide Vereine ein solches veranstaltet haben“, lobte Jugendwartin Astrid Sprenger vom TC Ramelsloh.