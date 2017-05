Golf-Erlebnistag im Golf Club Buchholz-Nordheide

, An der Rehm 25 , 21244 Buchholz in der Nordheide DE

Buchholz in der Nordheide: Golf Club Buchholz-Nordheide

os. Seppensen. Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, kostenlos ausprobieren und Spaß haben“ beteiligt sich der Golf Club Buchholz-Nordheide am zehnten bundesweiten Golf-Erlebnistag. Am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 16 Uhr ist jeder Interessierte auf der Golfanlage in Seppensen (An der Rehm 25) willkommen, der den Sport mit dem kleinen Ball einmal unverbindlich ausprobieren möchte. Die Ausrüstung wird gestellt, mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Auf der „Driving Range“ erhalten die Kinder und Erwachsenen Tipps von erfahrenen Trainern und simulieren gemeinsam verschiedene Spielsituationen. Zudem können die Gäste das Spiel der Pros und Mitglieder des Golfclubs auf zwei Spielbahnen begleiten. Zum Abschluss haben alle Teilnehmer bei einem Putt-Turnier die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

„Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Menschen für das Golfspielen zu begeistern und Hemmschwellen abzubauen“, erklärt Katja Dörnbrack vom Golf Club Buchholz-Nordheide. Auch außerhalb des Golf-Erlebnistags gelinge der Einstieg günstig und problemlos bei Schnupperkursen, die in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule angeboten werden.

Noch bis 30. September bietet der Golf Club eine Jahresmitgliedschaft für 99 Euro pro Monat an. Das Angebot gilt nicht nur für Neueinsteiger, sondern auch für erfahrene Golfer.

• Infos unter Tel. 04181-36200 und unter www.golfclub-

buchholz.de.