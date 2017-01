Hallenturnier der Fußballfrauen um den Tillmann-Cup

Am kommenden Samstag, 28. Januar, ist es soweit. Dann wird das beliebte Hallen-Fußballturnier in 9. Auflage um den TillmanCup in Marschacht ausgetragen. In diesem Jahr sind zwölf Mannschaften dabei. Titelverteidiger ist das Team des FC St. Pauli (Regionalliga). „Es wird bestimmt wieder einen spannenden Wettbewerb um das Siegerpodest geben“, freut sich Jan Flindt, Turnierorganisator und Damentrainer der gastgebenden Eintracht Elbmarsch. Los geht es um 14 Uhr in der Ernst-Reinstorf-Halle. Der Eintritt ist frei.