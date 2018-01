Hallenturnier in der Elbmarsch

(cc). Am Samstag, 13. Januar, wird in Tespe das große Hallen-Fußball-Turnier der Eintracht Elbmarsch um den Nik-Bödder-Cup ausgetragen. Insgesamt sind zehn Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Oberliga am Start. Die Spiele beginnen um 13 Uhr. Die Endrunde wird voraussichtlich um 17 Uhr beginnen. Anschließend finden die Siegerehrungen statt.