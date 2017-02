Hallenturnier in Luhmühlen

(cc). Am kommenden Wochenende (17. bis 19. Februar), veranstaltet der Pferdezucht- und Reitverein Luhmühlen sein Hallen-Springturnier mit Prüfungen von der E-Klasse bis zum Zwei-Sterne-M-Springen in der Reithalle des Ausbildungszentrums am Bruchweg 5. Beginn ist am Freitag um 12 Uhr, am Samstag um 8 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr.