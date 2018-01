Hallenturnier um „Seevetal Ladies Cup“

(cc). Am Sonntag, 28. Januar, haben die Fußballfrauen des TuS Fleestedt (Landesliga) zum ersten „Seevetal Ladies Cup“ in das Sportzentrum Seevetal in Fleestedt (Mühlenweg 70) eingeladen. Turnierbeginn ist um 10.30 Uhr. Zugesagt haben zehn Teams aus Niedersachsen und Hamburg, die zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen gegeneinander antreten. Das Auftaktspiel bestreiten die Gastgeberinnen vom TuS Fleestedt gegen den Hamburger SV. Das Endspiel steigt voraussichtlich um 16.25 Uhr.