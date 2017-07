Handball-Länderspiel in Eyendorf

(cc). Am morgigen Mittwoch, 12. Juli, 19 Uhr, testet die männliche Jugend-Nationalmannschaft (Jahrgänge 2000/2001) gegen Frankreich in der Eyendorfer Gerhard-Langer-Sporthalle. Für das DHB-Nachwuchsteam, das bis zum 15. Juli einen Vorbereitungslehrgang in Undeloh absolviert, steht auch ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Terminplan. „Der Kontakt zum DHB ist über unseren Jugendleiter Frank Breier zustande gekommen“, berichtet MTV-Handballobmann Jens Kapell.