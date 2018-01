Handball "Luchse" mit phantastischem 39:27-Heimsieg

Mit 39:27 (20:13) im Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga gegen die FSG Mainz 05 Budenheim feierten die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten vor 300 Zuschauern am vergangenen Samstag in der Nordheidehalle ihren ersten Sieg im neuen Jahr, und verteidigten damit ihre Tabellenführung. Beste Werferinnen: Paula Prior und Lynn Schneider (je 7 Tore). Die Gäste aus Mainz gingen früh mit 3:1 (3. Minute) in Führung, aber die "Luchse" haben zwei Minuten später zum 4:3 (5.) gedreht. Mit einem 20:13-Vorsprung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Spitzenreiter noch einmal das Tempo und siegte am Ende klar mit 39:27 Toren. "Obwohl es Startschwierigkeiten gegeben hatte, hat die Mannschaft eine super Leistung gezeigt", freute sich Luchse-Geschäftsführer Sven Dubau. Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.