Handball- „Luchse“ verlieren gegen Aufsteiger Nürtingen

Viel Kampf, viele verpasste Chancen. Mit mehr Cleverness wäre gegen den Aufsteiger ein Punktgewinn möglich gewesen. Nach 60 Spielminuten haben die Handballfrauen der SGH Rosengarten- BW Buchholz am Samstagabend in der Nordheidehalle mit 26:28 (10:16) Toren gegen die TG Nürtingen ihre erste Heimniederlage in der 2. Bundesliga kassiert. „Es fehlte die geistige Frische“, sagte SGH-Trainer Steffen Birkner nach dem Spiel: „In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht.“ Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.