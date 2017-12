Handball soll in Buchholz wieder erstklassig werden

"Luchse" wollen in der kommenden Saison 1. Bundesliga spielen

Die Handball-Luchse (HL) Buchholz 08-Rosengarten (2. Liga) stellen die Weichen für die Zukunft. Im Rahmen einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag gab der Geschäftsführer Sven Dubau bekannt, dass die "Luchse" dazu bereit wären, bei sportlicher Qualifikation den Startplatz in der 1. Bundesliga wahrzunehmen. "Bei Teilnahme am Spielbetrieb in der 1. Bundesliga müssten wir unseren Jahresetat allerdings um 100 Tausend Euro erweitern", betont Dubau: "Die Mittel dafür müssen eingeworben werden." Wie die Handball-Luchse den Wunsch realisieren wollen, lesen Sie in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Samstag.