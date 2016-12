Handball-Termine am Samstag

(cc). Im Kreisduell der Handball-Landesliga der Frauen treffen am Samstag, 10. Dezember, 17.30 Uhr in Ashausen der Oberligaabsteiger MTV Ashausen-Gehrden und Tabellenführer MTV Tostedt aufeinander. Auswärtsspielen die HG Winsen (bei der HSG Lachte-Lutter), MTV Eyendorf (beim SV Altencelle) und Hollenstedt II (beim MTV Embsen). In der Landesliga der Männer steigt am Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr in Hollenstedt das Derby zwischen dem TuS Jahn Hollenstedt (6.) und Aufsteiger HG Winsen (10. Platz).