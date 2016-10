Handball-Termine am Wochenende

(cc). Zum Heimspiel in der 2. Handball-Bundesliga der Frauen erwartet die SGH Rosengarten- BW Buchholz (2. Platz) am Samstag, 29. Oktober um 19 Uhr in der Nordheidehalle die Mannschaft der TG Nürtingen (10.). Weiter spielen am Wochenende:

Samstag, 29. Oktober:

Verbandsliga Männer: MTV Eyendorf - - MTV Müden-Örtze (19.15 Uhr).

Sonntag, 30. Oktober:

Landesliga Frauen: MTV Ashausen-Gehrden - MTV Embsen (13 Uhr), HG Winsen - TuS Jahn Hollenstedt II (15.10 Uhr), MTV Tostedt - HSG Heidmark (16 Uhr).