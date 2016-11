Handball-Termine am Wochenende

(cc). In der Handball-Verbandsliga der Männer empfängt der MTV Eyendorf (13.) am Samstag, 12. November, 19.15 Uhr, den Tabellenvierten Eintracht Hildeheim. Bereits um 18 Uhr steht in der Landesliga der Männer der HG Winsen (9.) ein Heimspiel gegen den TV Uelzen (13.) auf dem Spielplan. Am vergangenen Wochenende holten sich die Handballer des MTV Eyendorf eine 34:37-Niederlage bei der HSG Rhumetal ab. Da fehlte vor allem das Tempo im Angriffsspiel des MTV.

In der Landesliga der Frauen spielen: Samstag, 12. November, 18.15 Uhr: MTV Ashausen-Gehrden (4.) - HSG Heidmark II (6.), und am Sonntag, 13. November, 16 Uhr, empfängt der Spitzenreiter MTV Tostedt den Tabellenachten MTV Eyendorf zum Heimspiel.