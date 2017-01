Handball-Termine am Wochenende

(cc). In der Handball-Oberliga der Frauen empfängt der TuS Jahn Hollenstedt am Samstag, 14. Januar, 17 Uhr, den MTV Rohrsen in den Max-Schmeling Hallen. Anschließend spielen am selben Ort um 19.30 Uhr die Männer des TuS Jahn (Landesliga) gegen TuS Bergen. Landesliga-Aufsteiger HG Winsen spielt am Samstag auswärts bei der SVT Uelzen-Salzwedel.