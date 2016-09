Heimpremiere in der 2. Bundesliga

HANDBALL: Am Sonntag ist der SV Werder Bremen in der Nordheidehalle zu Gast – die „Luchse“ mit sieben Neuzugängen und einem verbesserten Catering in der Halle

Jetzt geht die Bundesliga erst richtig los! Noch einen Tag, dann können die Handballfrauen vom neu formierten Team der SGH Rosengarten – BW Buchholz zeigen (7 Neuzugänge), ob sie schon für die 2. Liga eingespielt sind.Das erste Heimspiel in der zweiten Handball-Bundesliga für die „Luchse“ gegen den SV Werder Bremen steigt am morgigen Sonntag, 18. September, um 16 Uhr in der Nordheidehalle. „Wir haben hart trainiert und können den Heimspiel-Auftakt kaum erwarten, aber etwas Aufregung ist schon dabei“, sagt SGH-Trainer Steffen Birkner.Die Zutaten zum erhofften Erfolg bei der Heimpremiere sind die altbekannten: Eine aufmerksame Abwehr mit einer guten Torhüterin, ein optimiertes Umschaltspiel und vorne eine sichere Wurfquote. Die beiden Langzeitverletzten Meike Schult (Mittelfußbruch) und Laura Schultze (Mittelhandbruch) werden im Team der „Luchse“ noch fehlen. „Ich hoffe aber, das sie bald am Aufbautraining teilnehmen können“, sagt Steffen Birkner.Zum Nachbar-Duell der zweiten Liga wird am Sonntag das Team vom SV Werder Bremen mit ihrem Coach Patrice Giron, der vor Jahren Trainer bei der SGH Rosengarten war. Erst kürzlich trafen beide Teams in der ersten Runde im DHB-Pokalwettbewerb aufeinander. In dieser Partie siegten die Rosengarten- „Luchse“ deutlich mit 30:23 in Bremen. Besonders torhungrig zeigten sich in diesem Spiel die beiden Rosengarten-Neuzugänge Nicole Thomas Leonhardt (10) und Evelin Schulz (9 Tore). Bei Bremen beeindruckte vor allem der variabler Rückraum mit Merle Heidergott und Marilena Niemann. „Am Sonntag geht es wieder bei null los“, sagt Steffen Birkner: „Zwischenzeitlich haben sich die Bremer aber stark verbessert. Das haben wir beim 35:33-Punktspielauftakt gegen Kurpfalz Bären Ketsch gesehen.“ Der SV Werder Bremen ist mit einem beinahe unveränderten Kader in die neue Spielzeit gestartet. Mit Lotta Heinrich und Cara Hartstock kamen nur zwei Spielerinnen hinzu.Natürlich hat Trainer Steffen Birkner einige Erkenntnisse aus diesem Pokalspiel mitgenommen. Die wichtigste: „Es wird keine leichte Aufgabe. Meine Mannschaft ist noch nicht so eingespielt, wie ich mir das vorstelle. Wir werden uns in heimischer Halle aber von unserer besten Seite präsentierten.“ Mannschaft und Trainer wollen in heimischer Halle Vollgas über 60 Minuten geben. Die Fans sollten aber Geduld haben, denn mit sieben Neuzugängen kann nicht alles auf Anhieb funktionieren.Neu zum Saisonstart ist auch der Online-Ticket-Verkauf, der neue Hallensprecher Dennis Minden (39) und das Catering, da von Carsten Reck vom Kinocenter Movieplex professioneller aufgezogen wird. Unverändert sind die Eintrittspreise geblieben.In Zukunft sollen die Heimspiele auch über die Internet-Plattform Sportdeutschland.tv/handball live gestreamt werden. Am Sonntag soll bereits der erste Test laufen.