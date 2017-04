Heimsieg in der 2. Liga

HANDBALL: Rosengarten-Buchholz gewinnt 33:31 gegen Sachsen Zwickau

Die Handballfrauen der SGH Rosengarten-BW Buchholz haben ihr Heimspiel in der 2. Bundesliga vor 413 Zuschauern am Samstagabend in der Nordheidehalle gewonnen. Mit dem 33:31 (14:12)-Sieg gegen BSV Sachsen Zwickau konnten sie sogar ihren zweiten Tabellenplatz festigen.Dabei taten sich die Handball- „Luchse“ zu Beginn der Partie lange Zeit schwer, und lagen in der 8. Spielminute überraschend mit 2:4 im Rückstand. In der Folgezeit konnten die Gastgeberinnen das Zwischenresultat aber zum 6:4 (17. Minute) drehen, und behaupteten den Zwei-Tor-Vorsprung bis zur Halbzeitpause (14:12).Nach dem Seitenwechsel schaffte Sachsen Zwickau den 18:18-Ausgleich (37.). Aber Mitte der zweiten Halbzeit lag Rosengarten-Buchholz wieder mit 25:20 (46.) in Front. Am Ende fuhren die Gastgeberinnen über ein 30:25 (52.) einen verdienten 33:31-Heimsieg ein. Die besten Werferinnen für die SGH waren Sabine Heusdens (11/4), und Laura Schultze (6). Ausführlicher Bericht folgt in der WOCHENBLATT-Printausgabe am Mittwoch.