Heimspiel für den MTV Tostedt

(cc). Zum nächsten Heimspiel in der 2. Tischtennis-Bundesliga der Frauen erwartet der MTV Tostedt am Samstag, 18. November (15 Uhr, Halle Poststraße) die Leutzscher Füchse aus Leipzig. "Nach vier Wochen Pause hat sich das Krankenlager gelichtet, so dass wir erstmalig in kompletter Aufstellung antreten können", freut sich MTV-Abteilungsleiter Michael Bannehr.