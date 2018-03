Heimspiel für den MTV Tostedt

(cc). Zum Heimspiel in der Handball-Oberliga der Frauen erwartet Aufsteiger MTV Tostedt am Sonntag, 4. März, 16 Uhr, den Tabellenführer Eintracht Hildesheim. Die MTV-Handballerinnen, die am vergangenen Wochenende ein 18:26 beim MTV Rohrsen kassierten, werden voll konzentriert zur Sache gehen müssen. Im Spiel der Hinrunde verlor das Team des MTV Tostedt, das aktuell auf dem 8. Tabellenplatz steht, deutlich mit 13:30 in Hildesheim.