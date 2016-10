Heimspiel für die HG Winsen

(cc). Zum Heimspiel in der Handball-Landesliga der Männer erwartet Aufsteiger HG Winsen (9.) am Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, den Tabellen-12. SG Südkreis Clenze. Der Tabellenfünfte TuS Jahn Hollentedt empfängt am Samstag um 19.30 Uhr in heimischer Halle den HV Lüneburg (8.).